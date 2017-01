Elusione, pubblicati documenti che imbarazzano Juncker

Una tegola per Jean Claude Juncker arriva dal Guardian. Il giornale britannico ha pubblicato dei documenti che dimostrano come l'attuale presidente della Commissione europea abbia fatto di tutto quando era primo ministro del Lussemburgo per evitare che l'Unione europea mettesse fine ai privilegi fiscali concessi dal Granducato alle società che spostavano le loro sedi nel suo territorio.

Lussemburgo proteggeva gli elusori del Fisco

Lo scandalo LuxLeaks ha aperto il vaso di Pandora. I documenti svelati ormai piú di un anno fa dimostrano come molte imprese europee (tra cui anche Big italiane) abbiano spostato la propria sede legale in Lussemburgo per usufruire dei tax rulings, accordi one-to-one con il governo lussemburghese per pagare percentuali inferiori talvolta allo zero sui profitti.

Imbarazzo per Juncker

Jean Claude Juncker é ora in imbarazzo. Da un lato, come premier del Lussemburgo, ha incentivato questa pratica difendendola contro chi voleva vietarla. Oggi invece come presidente della Commissione si scaglia contro quegli Stati che adottano pratiche simili e promette di modificare il quadro regolamentare per rendere illegali accordi fiscali scorretti.

I documenti svelati dal Guardian

I documenti riguardano le sedute del comitato europeo sulla tassazione delle imprese, un organismo creato 19 anni fa con lo scopo di sviluppare un codice di condotta il piu' possibile comune fra gli Stati membri. In alcune occasioni Juncker si era impegnato per proteggere il regime in vigore nel suo Lussemburgo, impedendo di fatto che venissero introdotte norme contro i grandi gruppi. Come sottolinea il Guardian, non ci fu nulla di illecito nella sua azione anche se di sicuro non giova all'immagine del presidente che oggi invece e' impegnato nel contrasto ai meccanismi di elusione fiscale.

Insieme al Lussemburgo schierata anche l'Olanda

Spesso la sua voce contraria ha avuto come unico appoggio l''Olanda ma è bastato per bloccare proposte importanti come: il piano di obbligare le autorità fiscali di ogni Paese a sottoporre al Parlamento gli accordi da prendere con le multinazionali; un' inchiesta sulle strategie per evitare le tasse utilizzate dalle grandi società con sotterfugi al limite della legalità; il miglioramento della condivisione delle informazioni sugli accordi con le multinazionali presi dai vari stati membri.