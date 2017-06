Ema a Strasburgo, francesi infuriati. E il Ppe di Merkel rischia il collasso

L'opzione Ema a Strasburgo squassa il Ppe

Ogni mese tutti i deputati europei, i loro assistenti e gli altri funzionari del Parlamento europeo lasciano Bruxelles alla volta di Strasburgo. Un viaggio reso necessario dal fatto che nei Trattati la sede ufficiale dell'Eurocamera é appunto la cittá francese al confine con la Germania. Strasburgo fu scelta per ragioni storiche, come simbolo della riappacificazione tra Parigi e Berlino dopo due guerre mondiali. Ma questa transumanza costa alle casse europee qualcosa come 114 milioni di euro l'anno.



La chiusura della sede di Strasburgo fa infuriare i francesi



Ecco allora che in molti vorrebbero chiudere la sede di Strasburgo per utilizzare solo quella di Bruxelles. Peccato che la Francia si sia sempre opposta. Ora la proposta che viene fatta é quella di portare l'Ema, l'Agenzia europea per il farmaco a cui Milano aspira ardentemente, nel palazzo dell'Eurocamera a Strasburgo in modo da 'risarcire' Parigi della perdita. L'Ema deve infatti traslocare da Londra in vista della Brexit che sancirà il divorzio tra la Gran Bretagna e l'Unione.



I francesi pronti a fare saltare il gruppo popolare



Ma i francesi non ci stanno e sono pronti a dare battaglia. In particolare gli eurodeputati d'Oltralpe sono pronti a fare collassare il Gruppo popolare, quello che a Strasburgo mette assieme i maggiori partiti politici, come gli eurodeputati della Cdu-Csu, i Repubblicani francesi o gli azzurri italiani.



Accordo Parigi-Berlino per spartirsi le autority europee



L'accordo, se ci sarà, sarà preso a livello politico tra la Germania e la Francia. Berlino sembra infatti interessata a portare a Francoforte (giá sede della Bce) l'Eba, l'autoritá bancaria europea. Ma per questo progetto gli servono voti, che potrebbe trovare in Parigi che in cambio vuole l'Ema per la cittá di Lille. Tutto sta nelle pressioni che Merkel sará in grado di fare sull'alleato per convincerlo a spostare la sede a Strasburgo.