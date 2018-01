Ema, la Commissione Ue sta con l'Olanda: "Decisione presa, aiutiamo Amsterdam"

Ema, la Commissione Ue spegne l'entusiasmo di Milano

"Non entriamo nel dibattito elettorale in Italia". Lo dice il Commissario Ue alla Salute, Vytenis Andriukaitis, rispondendo alle domande sui ricorsi dell'Italia sull'assegnazione dell'agenzia europea del farmaco ad Amsterdam. Tuttavia, ha aggiunto il Commissario Ue, "la Commissione è in contatto con il governo olandese, seguiremo il calendario previsto e vedremo come aiutare i Paesi Bassi a ottemperare agli obblighi assunti".

Ema, la Commissione Ue: "Decisione già presa"

"La decisione è stata presa dal Consiglio e la Commissione ha l'obbligo di verificare l'esecuzione in quanto guardiani dei trattati", ha detto Andriukaitis. Da notare, soprattutto, come Bruxelles colleghi la vicenda del ricorso come una questione da campagna elettorale: "Il ricorso sembra una questione di campagna elettorale in vista delle elezioni del 4 marzo, non vogliamo entrarci".