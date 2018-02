Emissioni, Zoffoli: "Servono regole anche per i mezzi pesanti"

Di Tommaso Cinquemani

@Tommaso5mani

La legislazione europea prevede regole molto stringenti per le emissioni dei veicoli leggeri, come macchine e furgoni. Certo, questo non ha impedito ad alcuni costruttori, come Volkswagen, di truccare i risultati dei test sulle emissioni. Quello che stupisce é che in Europa non ci sia una regolamentazione altrettanto stringente sui mezzi pesanti. "Le emissioni di camion, autobus e pullman rappresentano il 25% delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera provenienti dall'autotrasporto", denuncia Damiano Zoffoli, eurodeputato del Partito democratico e relatore proprio di una proposta in merito al problema.

Cosa comporta questo vuoto normativo?

"Un sindaco che deve fare un appalto per l'acquisto di autobus o un autotrasportatore che deve prendere un camion non ha informazioni chiare, complete, verificabili e comparabili. Si deve basare solo sulle autocertificazioni dei costruttori. Ma c'é di più".

Ci dica.

"Questa opacità diminuisce la concorrenza tra operatori che sono meno stimolati ad investire in innovazione per offrire prodotti sempre piú efficienti. E ricordiamoci che la Commissione ha sanzionato con una multa milionaria un cartello di produttori di tir che si erano messi d'accordo su prezzi e tecnologie".

C'é dell'atro?

"Regole più stingenti sulle emissioni, che prevedano anche test reali su strada, servirebbero anche all'Europa per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sulle emissioni di gas climalteranti".

Che cosa propone?

"Chiediamo che i dati relativi ai veicoli siano trasmessi dai costruttori in un registro che deve essere gestito dalla Commissione Ue e dall'Agenzia europea dell'ambiente. Dati che devono essere certificati e pubblici. In questo modo chi deve acquistareun mezzo pesante puó fare dei confronti e fare scelte consapevoli".

Di quali dati stiamo parlando?

"Sono 76 parametri che vanno dall'aerodinamicità dei mezzi fino ai pneumatici, elementi che poi determinano i livelli di consumo. La discussione oggi verte, tra le altre cose, su quali dati devono essere resi pubblici e quali invece, essendo sensibili, devono essere protetti".

Quali sono i vantaggi per il consumatore?

"Chi acquista un mezzo pesante puó scegliere liberamente basandosi su dati certificati quello che consuma meno. E visto che un terzo dei costi dell'autotrasporto é legato al carburante si capisce l'interesse economico".

L'Aula ha accettato la sua richiesta di andare direttamente al Trilogo, che cosa succede ora?

"Ci sará un'accelerazione dell'iter legislativo. Ci confronteremo direttamente con Consiglio e Commissione per cercare un accordo e speriamo di poter votare il deste definitivo quanto prima".