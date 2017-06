Erasmus, arriva la nuova app per i 30 anni. Investimenti per 30 miliardi

Ue: per i suoi 30 anni, Erasmus avrà la sua nuova "App"

La Commissione europea ha annunciato il lancio di una nuova applicazione mobile Erasmus che dovrebbe servire da guida a studenti, partecipanti a corsi di formazione e giovani durante tutta la loro esperienza di scambio in un altro paese Ue. L'annuncio è avvenuto in occasione del trentesimo anniversario di Erasmus, celebrato durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. La App dovrebbe consentire di verificare agevolmente i progressi conseguiti nelle varie tappe amministrative prima, durante e dopo il soggiorno all'estero, di condividere consigli per aiutare altre persone a integrarsi nella comunità locale e di migliorare le conoscenze linguistiche mediante un link diretto alla Erasmus+ Online Linguistic Support platform (una piattaforma di sostegno linguistico che offre corsi online con insegnante interattivo). La prima versione della App è già disponibile per iOS e Android. "Portando Erasmus sulla punta delle dita, la nuova App avvicinerà l'Europa ai giovani di tutto il mondo", ha detto Tibor Navraciscs, Commissario responsabile per l'Istruzione, che ha presentato l'applicazione a Strasburgo.

Investimento da 30 miliardi per l'Erasmus

Nel frattempo la presidente della Commissione cultura dell'Europarlamento, Petra Kammerevert, ha chiesto di stanziare 30 miliardi nel prossimo periodo di programmazione finanziaria per consentire a tutti i giovani europei di avere un'esperienza di scambio in altri paesi durante la loro formazione. "Dobbiamo fare in modo che Erasmus plus arrivi anche alle persone che sono in condizioni economiche difficili", ha detto Kammerevert in una conferenza stampa con il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani. Per dare "la possibilita' a tutti di partecipare almeno una volta a un'iniziativa Erasmus plus a prescindere dalle condizioni economiche" servono "30 miliardi di euro", ha spiegato Kammerevert: "non è una perdita di soldi" ma "una necessità politica" perché l'Erasmus ha dato "l'idea di una vera cittadinanza europea". Tajani ha chiesto di creare nei prossimi anni un "Erasmus migliore" per i giovani che vogliono partecipare al programma. "Sono assolutamente convinto che si possa e debba fare di più", ha detto Tajani, lanciando la proposta di un Erasmus per gli agricoltori da finanziare con i fondi destinati alla Politica Agricola Comune.

Obiettivo: un Erasmus per tutti

"Erasmus deve essere una possibilità per tutti i giovani europei indipendentemente dal livello di reddito della propria famiglia o dal percorso educativo prescelto", ha detto il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani, in occasione del trentesimo anniversario del programma di scambio di studenti dell'Unione Europea. Erasmus e' "una grande storia di successo che ha contribuito a avvicinare l'Europa a nove milioni di giovani", ha ricordato Tajani: "la generazione Erasmus è il simbolo di una rivoluzione culturale". Ma, secondo il presidente dell'Europarlamento, servono "più fondi per Erasmus" perche' il risultato sarebbe "meno disoccupazione giovanile".