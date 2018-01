Erdogan va da Macron e attacca gli Usa: "Complottano contro la Turchia"

Erdogan visita Macron e attacca duramente gli Usa

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha denunciato oggi "una serie di gravi complotti" contro la Turchia, fomentati dagli Stati Uniti, dopo la condanna di un banchiere turco mercoledì a New York nel contesto di un processo per elusione delle sanzioni contro l'Iran. "Gli Stati Uniti stanno attualmente portando avanti una serie di complotti gravi, non solo giudiziari ma anche economici", ha detto Erdogan in conferenza stampa a Istanbul. Erdogan deve recarsi oggi a Parigi per incontrare il presidente Emmanuel Macron. "Se questo è il modo di intendere la giustizia da parte degli Stati Uniti, allora il mondo è condannato: non può esserci una tale comprensione della giustizia", ha detto in aeroporto, dopo la condanna di Mehmet Hakan Atilla, 47 anni, ex vice-direttore generale della banca turca Halkbank.

Asse di Erdogan con Putin e contro Washington

Atilla è stato condannato mercoledì a New York per frode bancaria e cospirazione in un affare da miliardi di dollari, che ha creato notevoli tensioni tra Ankara e Washington. Con il verdetto emesso mercoledì "il tribunale americano si è immischiato negli affari interni della Turchia in modo che non ha precedenti", ha affermato ieri il ministero turco degli Esteri con una nota. Tale decisione è "ingiusta" e si basa su "sedicenti prove che sono false e passibili di utilizzo politico", ha aggiunto il ministero, chiedendo una revisione della decisione del tribunale, "una vergogna per la giustizia" americana. In generale, comunque, non si può non notare la coincidenza di tempi dell'attacco agli Usa da parte di Erdogan a pochi giorni di distanza dalla visita di Putin ad Ankara. I rapporti con la Russia sono sempre più stretti, mentre gli Usa rischiano di diventare un nemico.