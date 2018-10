Euro, l'Austria di Kurz all'Italia: "Moneta unica una famiglia, chiarite"

L'Austria sovranista di Kurz: "Euro una famiglia, l'Italia chiarisca"

Ci si mette anche l'Austria di Sebastian Kurz, sovranista con rapporti ultimamente ondivaghi nei confronti dell'Italia, probabilmente anche e soprattutto a causa della presidenza di turno di Vienna a Bruxelles. "C'è la necessità di chiarire" da parte dell'Italia quali siano i suoi piani di bilancio, perché "c'è una discussione tra gli stati membri" in quanto "l'Eurogruppo e' un Unione monetaria, siamo insieme in questa famiglia e dobbiamo risolvere insieme la situazione della stabilita'". Lo ha detto il ministro delle finanze austriaco che ha la presidenza di turno Ue dell'Ecofin H. Loeger. "Se ci sono regole devono essere rispettate, queste sono le aspettative che ho sentito anche da parte degli altri altri stati membri".

Manovra, l'Austria all'Italia: "Le regole vanno rispettate"

"E' importante quanto menzionato dal vicepresidente Dombrovskis che la data per presentare la bozza di bilancio nella sua forma ufficiale è il 15 ottobre", ha quindi ricordato il ministro austriaco, e l'aspettativa è che ora le discussioni avute con i colleghi della "famiglia" dell'Eurogruppo "rafforzino il ministro Tria nelle sue discussioni che avrà nei prossimi giorni" in Italia sulla manovra. Il punto è che "se abbiamo regole a livello Ue, queste devono anche essere rispettate", mentre "se sono infrante, ci aspettiamo che la Commissione Ue dia una risposta" conseguente, ha detto il presidente di turno dell'Ecofin. E si tratta, ha sottolineato Hoeger, di "aspettative" comuni "da parte degli altri stati membri" emerse "durante le nostre discussioni in questi due giorni" a Lussemburgo.