Europa a quota 512 milioni, cresce grazie ai migranti

Cresce il numero di abitanti europei

L'Italia é all'ultimo posto in Europa per natalitá: nel 2016 il tasso é stato pari al 7,8 per mille, mentre al primo posto c'e' l'Irlanda con il 13,5 per mille. I piú bassi livelli di natalitá si registrano in generale al sud dell'Europa: Portogallo 8,4 per mille, Grecia 8,6, Croazia 9. Ma l'Italia e' anche l'unico fra i principali paesi d'Europa a registrare un calo generale della popolazione (-1,3% contro un aumento Ue del 3%): segno che il numero di migranti divenuti nuovi cittadini non e' stato sufficiente a compensare il calo delle nascite.

Cresce la popolazione della Germania

La "variazione naturale" della popolazione in Italia (ovvero la differenza fra nascite e morti) sarebbe stata in Italia del 2,3%. Diversa la situazione nel resto d'Europa, dove l'aumento di 1,5 milioni di persone e' esclusivamente dovuto all'apporto dei migranti, poiche' il rapporto nascite-decessi e' stato neutro. Il paese la cui popolazione e' maggiormente aumentata per effetto dei nuovi cittadini giunti da paesi extraeuropei e' la Germania: la popolazione e' scesa dell'1,8% per effetto di nascite inferiori alle morti, ma e' aumentata del 7,6% per effetto dei migranti installati.