Europa, Oettinger dà l'allarme sul bilancio:"A rischio crescita e innovazione"

Ue: Oettinger lancia l'allarme sul bilancio: "Discussione troppo lenta"

Il commissario europeo, Guenther Oettinger, ha lanciato un allarme sul rischio di non arrivare a un accordo sul bilancio pluriennale dell'Unione Europea entro la fine dell'anno, con potenziali ripercussioni economiche sugli Stati membri. "Abbiamo fatto la nostra proposta (sul bilancio 2021-2027) a maggio dello scorso anno. Sono trascorsi 15 mesi e ne rimangono 3. Se continuiamo con la stessa velocità non basteranno 3 mesi e nemmeno 3 anni" per arrivare a un accordo, ha detto Oettinger intervenendo alla discussione sul quadro finanziario multiannuale al Consiglio Affari Generali in corso a Bruxelles.

A rischio programmi di crescita, innovazione e ricerca

"La mia grande preoccupazione è che l'Europa sia sulla soglia di una situazione economica e geopolitica difficile, senza avere un bilancio per realizzare i programmi per la crescita, per l'innovazione e per la ricerca". Secondo Oettinger, superare la scadenza di dicembre per arrivare a un accordo sul bilancio Ue "significa non rispettare nel 2021 i nostri impegni per la nostra difesa, per la nostra crescita, per la nostra gente".