Europa, Visegrad punta sulle infrastrutture: arriva la Tav tra le capitali

Infrastrutture: paesi Visegrad concordano su realizzazione ferrovia ad alta velocità tra le capitali

La ostruzione di una rete ferroviaria ad alta velocità tra le capitali e la ricerca di opportunità di finanziamento dei progetti strategici sono stati i temi principali della riunione odierna dei ministri del gruppo di Visegrad (V4) svoltosi a Strbske Pleso in Slovacchia. L'agenzia stampa slovacca "Tasr" riferisce che vi hanno preso parte i ministri dei Trasporti Arpad Ersek (Slovacchia) e Dan Tok (Repubblica Ceca), il ministro delle Infrastrutture Andrzej Adamczyk (Polonia) e il ministro degli Esteri e del Commercio Peter Szijjarto (Ungheria).

I rappresentanti dei quattro paesi hanno inoltre firmato una dichiarazione sulla cooperazione in materia di sviluppo della rete ferroviaria ad alta velocità in Europa centrale. Il ministro slovacco Ersek ha sottolineato che nel V4 il treno rimane il mezzo di trasporto preferito e dunque ha auspicato una rete ad alta velocità che possa connettere le quattro capitali. "La costruzione di una linea ad alta velocità dovrebbe quindi essere l'obiettivo comune del V4 e la presidenza slovacca si adoperera' per lo sviluppo di questo ambizioso progetto", ha detto Ersek, spiegando che i treni dovrebbero viaggiare ad una velocità di 250 chilometri all'ora. L'iniziatore di questo progetto è la parte ungherese. A tal proposito, Szijjarto ha sottolineato che l'assenza di una tale rete porta tutti e quattro i paesi uno svantaggio competitivo. "Attualmente non c'è alcuna connessione transfrontaliera sotto forma di ferrovia ad alta velocità e si può dire che i collegamenti nord-sud sono molto scarsi", ha detto il capo della diplomazia, ricordando che attualmente un viaggio in treno da Budapest a Varsavia dura 11 ore. "L'Ungheria ha deciso di effettuare uno studio di sostenibilita' e il governo ha stanziato circa cinque milioni e sta preparando una gara: il progetto e' di importanza strategica ", ha detto Szijjarto.