Europee, l'Alde di Macron cambia nome: si chiamerà Renew Europe

Ue: Alde cambia nome, liberali si chiameranno 'Renew Europe'

"Renew Europe" è il nuovo nome del gruppo dell'Alleanza dei Liberali e Democratici per l'Europa (Alde) all'Europarlamento. La decisione è avvenuta dopo un lungo dibattito seguito all'ingresso dei deputati francesi di La Republique En Marche, che hanno insistito per eliminare la parola "liberale" dal nome del gruppo. "Rinnovare l'Europa" sarà il terzo gruppo all'Europarlamento con oltre 100 deputati, dietro al Partito Popolare Europeo e ai Socialisti&Democratici. L'elezione del nuovo presidente di "Renew Europe" è prevista il 19 giugno. Secondo le indiscrezioni ci sono tre candidati per prendere il posto di Guy Verhofstadt: la francese Nathalie Loiseau, l'olandese Sophie in't Veld e lo svedese Fredrick Federley.

"Il nostro nuovo gruppo è più forte che mai e ha la possibilità unica di plasmare l'Europa - dice l'attuale capogruppo, Guy Verhofstadt, in una nota in cui si annuncia il cambio di nome della famiglia liberale al Parlamento europeo - abbiamo molto lavoro davanti. La nostra missione è rinnovare l'Europa. Siamo ispirati a costruire un'Europa libera ed equa", conclude.