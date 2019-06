Europee, anche Baudet dice no a Salvini. Il populista olandese con la Meloni

Ue: populisti Olandesi con Conservatori, 'no' a gruppo Salvini-Le Pen

Il partito di estrema destra olandese Forum per la democrazia, ha deciso di aderire al gruppo dei Conservatori e riformatori europei (ECR) all'Europarlamento, alleandosi con i Tories britannici, il Partito Legge e Giustizia al governo in Polonia e Fratelli d'Italia. Il Forum per la democrazia, guidato dall'esponente anti-islam e anti-Ue Thierry Baudet, e' arrivato in quarta posizione alle elezioni europee in Olanda con l'11% dei voti e 3 seggi.

Il gruppo sovranista superato anche dai Verdi che si alleano coi Pirati Tedeschi

La sua decisione di aderire all'ECR, dopo il 'no' di Nigel Farage annunciato la settimana scorsa e confermato oggi, mina le possibilita' di Matteo Salvini e Marine Le Pen di creare un grande gruppo unico delle forze sovraniste e nazionaliste all'Europarlamento che sia in grado di fare concorrenza al Partito Popolare Europeo, ai Socialisti e ai liberali all'Alleanza dei Liberali e Democratici per l'Europa. Anche gli spagnoli di Vox nei giorni scorsi hanno deciso di aderire all'ECR. Il gruppo di Salvini e Le Pen (che al momento conta 73 deputati) e' ad oggi il quinto gruppo dell'Eurocamera, ed e' stato superato di misura da quello dei Verdi che con l'arrivo dei Pirati tedeschi e cechi annunciata ieri, sono arrivati a quota 74.