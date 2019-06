Europee, la coppia socialista Sanchez Costa contro l'asse franco tedesco

Nomine europee, la coppia socialista latina Sanchez e Costa si fa spazio nella partita

I primi ministri di Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda, Croazia e Lettonia si ritroveranno venerdì a cena a Bruxelles in un mini-vertice per discutere della ripartizione delle cariche dell'Unione Europea nella prossima legislatura tra le grandi famiglie politiche europee. Lo apprende l'AGI da diverse fonti europee. I sei leader sono stati incaricati dai loro colleghi primi ministri dei socialisti, dei liberali e dei popolari di negoziare la nomina dei presidenti di Commissione, Consiglio europeo e Banca centrale europea, oltre che dell'Alto rappresentante per la politica estera.

Il nuovo asse della sinistra iberica contro l'alleanza franco tedesca

Lo spagnolo Pedro Sanchez e il portoghese Antonio Costa rappresenteranno i Socialisti&Democratici, il belga Charles Michel e l'olandese Mark Rutte rappresenteranno l'Alleanza dei Liberali e Democratici per l'Europa. Il croato Andrej Plenkovic e il lettone Arturs Krisjanis Karins rappresenteranno il Partito Popolare Europeo. "La cena di venerdì è importante, forse più rilevante del Consiglio europeo della scorsa settimana", ha spiegato una fonte diplomatica. I negoziati sulle nomine per ora sono bloccati. I principali gruppi all'Europarlamento non hanno ancora trovato una linea comune sul presidente della Commissione.