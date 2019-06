Europee, nomine: vertice tra Conte e Weber. L'Italia cerca poltrone col Ppe

Europee, vertice a Roma tra Weber e Conte

Lo Spitzenkandidat del Ppe, il tedesco Manfred Weber, si trova a Roma, per un incontro a palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Weber, alle elezioni europee, e' stato il candidato del Ppe per la Commissione Ue. Il Ppe ha confermato la maggioranza relativa al Parlamento europeo. Nella legislatura appena conclusasi, il Ppe aveva le Presidenze di Consiglio Europeo, Commissione e Parlamento. Il Presidente francese Macron ha chiesto che la guida della Commissione vada ad un liberale. L'Alde e' il terzo gruppo parlamentare piu' numeroso, dopo quello dei socialisti. Tra le prossime nomine bisognera' rinnovare anche la Presidenza della Bce, attualmente in mano a Mario Draghi. L'Italia, nella legislatura appena conclusasi, aveva, oltre a Draghi, Tajani alla Presidenza dell'Europarlamento e Mogherini Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione. Il vertice tra Conte e Weber dimostra che l'Italia sta provando a guadagnare qualche poltrona di peso puntando su un inedito asse con la Germania e la Cdu di Angela Merkel, di cui Weber è esponente.

Barnier conferma sostegno a Weber

Nel frattempo il capo negoziatore della Ue per la Brexit, Michel Barnier (Ppe), non candidato ufficialmente a sedere sulla massima poltrona dell'Esecutivo europeo ma tra i piu' quotati a farlo, ha confermato il suo sostegno allo Spitzenkandidat dei Popolari per la presidenza della commissione Ue Manfred Weber. Ad una domanda durante una conferenza stampa a Bratislava, circa il suo sostegno a Weber, Barnier ha detto: "voglio essere chiaro, la mia risposta e' si'". Vari osservatori leggono in questa risposta il tentativo di Barnier di dissipare le innumerevoli indiscrezioni circolate su una sua campagna ombra nelle cancellerie europee, mentre altri si spingono oltre e la interpretano come una resa. Intanto oggi Weber incontra il premier italiano Giuseppe Conte, per parlare delle nomine per i top job Ue.