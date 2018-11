Eurozona: piano comune di Germania e Francia su bilancio unico

La Francia e la Germania presenteranno lunedi' prossimo all'Eurogruppo straordinario in programma a Bruxelles un piano congiunto per creare un bilancio unico dell'Eurozona. Lo rivela il Financial Times, che ha avuto accesso alle bozze del piano. La proposta delle due maggiori economie dell'Eurozona in sostanza fa seguito alla dichiarazione comune di Meseberg, in cui questa estate Emmanuel Macron e Angela Merkel hanno proposto l'idea di un bilancio unico dell'Eurozona. Avere risorse specifiche per la moneta unica e' fondamentale per portare avanti l'integrazione della regione e per per rendere l'economia della zona euro piu' resiliente alle crisi. Tuttavia a questo piano si sono opposti i Paesi Bassi e la Finlandia che stanno spingendo verso una maggiore responsabilita' nazionale nella gestione economica dell'area euro.