Eurozona: record storico di occupati, 155 mln in primo trimestre

Il numero di persone occupate e' aumentato nel primo trimestre di quest'anno dello 0,4% sia nell'Eurozona che in Ue, raggiungendo i numeri piu' alti mai registrati in Europa. Il dato e' stato diffuso oggi da Eurostat e conferma la tendenza gia' delineata nell'ultimo trimestre dell'anno scorso, con lo stesso progresso nelle due zone. Rispetto a un anno prima, l'aumento dell'occupazione e' pari all'1,5% nell'Eurozona e all'1,4% nell'Ue. Ad avere un lavoro nel primo trimestre del 2017 erano 234,2 milioni di persone in Ue di cui 154,8 milioni nei 19 paesi Euro: si tratta dei "numeri piu' alti mai registrati", certifica l'istituto europeo di statistica. In Italia l'aumento trimestrale e' leggermente inferiore alla media (+0,3%) e quello annuale e' dell'1%.