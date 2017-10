Facebook,la propaganda social della Russia ha colpito 10 milioni di utenti Usa

Facebook, 10 milioni hanno letto messaggi politici "russi"

Facebook ha rivelato che stima in 10 milioni il numero degli utenti che negli Stati Uniti hanno letto sul social network almeno una delle 3.000 inserzioni di propaganda politica postate da falsi account legati alla Russia. La comunicazione è stata fatta in coincidenza con la consegna delle inserzioni al procuratore speciale Robert Mueller che indaga sul Russiagate, le presunte interferenze di Mosca nelle elezioni presidenziali di novembre e le possibili collusioni con Donald Trump. Il 44% di questi annunci, ha precisato Facebook, è stato visto prima del voto, il 56% dopo.

Twitter chiude 201 account legati alla propaganda russa

La settimana scorsa Twitter aveva annunciato la chiusura di 201 account di soggetti legati agli stessi operatori russi autori delle inserzioni politiche chiuse da Facebook. Molte di queste visualizzazioni si sono concentrate "su messaggi politici e sociali divisivi" riguardanti temi come la razza, i diritti degli omosessuali, l'immigrazione e il diritto di possedere armi, ha spiegato il vicepresidente delle politiche di comunicazione di Facebook, in un blog da Elliot Schrage. "Per il 50% di queste pubblicità, sono stati spesi meno di tre dollari; per il 99%, meno di mille", ha spiegato. Il social network di Mark Zuckerberg non intende rivelare ulteriori dettagli per non fornire indicazioni a chi volesse emulare simili interferenze anonime su una campagna elettorale. Schrage ha sottolineato che le inserzioni in violazione delle politiche di Facebook sarebbero state tolte anche se fossero state piazzate sulla piattaforma da soggetti americani in quanto nel mirino c'era un'operazione di propaganda coordinata e "non autentica".