Fincantieri, Macron ha deciso: via alla nazionalizzazione per Stx

Fincantieri, la Francia decide di nazionalizzare i cantieri Stx

"Lo Stato ha deciso di nazionalizzare i cantieri Stx di Saint-Nazaire": è quanto scrive sul proprio sito Le Monde.fr. "Emmanuel Macron - scrive Le Monde.fr - ha scelto di nazionalizzare Stx piuttosto che affidarne le chiavi al gruppo italiano Fincantieri, ritenuto problematico. L'operazione dovrebbe essere ufficializzata dal ministro dell'Economia Bruno Le Maire" e "attuata concretamente entro venerdì sera"

Parigi aveva smentito: "L'obiettivo non è nazionalizzare Stx". Ma Macron pare aver deciso

L'obiettivo del governo francese "non e' affatto nazionalizzare STX": aveva detto in precedenza il portavoce del governo, Christophe Castaner, spiegando che la Francia è impegnata in una "forma di negoziato" con gli italiani sul futuro dei cantieri navali di Saint-Nazaire. "Siamo in una forma di negoziato, vogliamo riaffermare gli interessi della Francia, l'obiettivo non è quello di nazionalizzare STX", ha detto, intervistato dalle emittenti RMC e BFM Tv. Ma invece sembra proprio che Macron vada in quella direzione, confermando la linea protezionistica che sembra aver intrapreso da quando siede all'Eliseo.