Fincantieri-Stx, buco nell'acqua al vertice. Niente accordo Italia-Francia

Fincantieri, Italia e Francia ancora distanti. Padoan: "Offerta inaccettabile"

Niente accordo sul caso Fincantieri-Stx tra Italia e Francia. "Nel colloquio che abbiamo avuto, abbiamo constatato che tra Italia e Francia permangono ancora differenze che non si sono sanate", ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, al termine dell'incontro con il ministro francese Bruno Le Maire sulla vicenda Fincantieri-Stx. "Non è possibile accettare" una ripartizione 50 e 50, "come abbiamo detto fino ad adesso. Questa posizione rimane e su questo rimarremo fermi".

Padoan: "C'è tempo fino al 27 settembre per trovare l'accordo"

"E' stato stabilito che ci sarà tempo da qui al 27 settembre fino al momento del vertice italo-francese a cui parteciperanno il presidente del Consiglio e della Repubblica Francese per valutare la possibilità di colmare queste differenze", ha proseguito Padoan.

Calenda: "Su Stx posizioni ancora distanti"

La conferma che le posizioni di Italia e Francia sono arrivate anche dal ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda: "Su Stx ci sono ancora posizioni distanti. Non ci spettavamo molto di diverso" ha dichiarato Calenda.

Le Maire: "Opinioni diverse ma troveremo soluzione"

"Siamo due grandi popoli, siamo due paesi fratelli, abbiamo una difficoltà e due opinioni diverse su Stx, ma troveremo una soluzione adeguata"ha invece detto il ministro dell'economia francese, Bruno Le Maire.