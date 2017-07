Fincantieri, l'Ue con Macron: "Ok nazionalizzazione Stx, non è aiuto di Stato"

Fincantieri, Ue non commenta ufficialmente la nazionalizzazione di Stx

La Commissione europea non commenta per ora l'annuncio sulla nazionalizzazione di Stx da parte della Francia. "A questo stadio, molto preliminare, la sola cosa che abbiamo visto sono le notizie di stampa sull'annuncio da parte del governo della Francia", ha affermato il vice capo dei portavoce della Commissione, Alexander Winterstein, rispondendo ad una domanda sull'accordo che Parigi ha fatto saltare con il gruppo Fincantieri, durante l'incontro di metà giornata a Bruxelles. "Sarebbe prematuro per noi speculare su questa vicenda o fare commenti: è un tema che si sta sviluppando", ha aggiunto.

Ma Bruxelles ha deciso: sta con Macron. Ok alla nazionalizzazione

Ma in ogni caso, secondo alcuni fonti Ue la nazionalizzazione di Stx da parte del governo francese non ricade nelle regole Ue sugli aiuti di Stato in quanto l'acquisto della quota di maggioranza avviene sul mercato. Ufficialmente la Commissione europea mantiene comunque la linea attendista espressa già nella giornata di ieri. Ma nel concreto Bruxelles si sarebbe subito schierata al fianco di Emmaneul Macron e della sua scelta, non riconoscendo dunque le richieste dell'Italia di indagare sul tema.