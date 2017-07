Fincantieri, ufficiale la nazionalizzazione di Stx. Titolo sprofonda in Borsa

*Fincantieri, Francia annuncia nazionalizzazione "temporanea" Stx Le Maire: costerà 80 miliardi di euro

La Francia alza le barricate pubbliche contro le ambizioni di acquisizione del gruppo di cantieristica Stx da parte dell'italiana Fincantieri. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Brune Le Maire, ha infatti annunciato la drastica decisione di procedere ad una nazionalizzazione temporanea di Stx allo scopo di "difendere gli interessi strategici della Francia". L'operazione costerà "circa 80 miliardi di euro" allo Stato francese, ha aggiunto durante una conferenza stampa a Bercy. Dopo il mancato accordo con l'Italia "abbiamo deciso di esercitare il diritto di prelazione pubblico su Stx". Le Maire ha precisato che i Chantiers navals de Saint-Nazaire "non hanno la vocazione" a restare sotto il controllo pubblico.

Il governo Macron: "Nessun sospetto sugli italiani"

"Non c'è nessun sospetto sui nostri amici italiani". Lo ha detto il ministro dell'economia, Bruno le Maire, sottolineando "la volonta' di costruire un bel progetto industriale europeo" con "L'Italia" e con "l'industria Fincantieri". Le Maire ha poi aggiunto che "ci sono delle sfide in termini di impiego", specificando che il cantieri di Saint Nazaire hanno "prospettive di lavoro per i prossimi 11 anni" e per questo la Francia vuole avere "tutte le garanzie" affinché le competenze di Stx "non partano un giorno verso un'altra potenza mondiale economica".

Fincantieri non commenta e il titolo scende in Borsa

"Nessun commento, al momento" da parte di Fincantieri, all'annuncio del ministro francese Bruno Le Maire di esercitare temporaneamente il diritto di prelazione sulla maggioranza di Stx France. Nel frattempo Fincantieri in Borsa è in calo del 4% a 0,92 euro dopo l'annuncio del ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, che sarà esercitato il diritto di prelazione su Stx. Ieri il titolo aveva chiuso con un tonfo dell'8,67% a 0,959 euro dopo aver toccato un minimo del 13%.