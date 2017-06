Finlandia, cade il governo Sipila. Il populismo europeo è già al capolinea?

Finlandia, premier rompe coalizione di governo con euroscettici

La Finlandia è in crisi di governo. Il premier centrista Juha Sipila ha annunciato che il suo partito insieme agli alleati conservatori hanno rotto la coalizione con i nazionalisti euroscettici del partito dei Veri finlandesi, che ha eletto un nuovo leader oltranzista, già condannato per le sue dichiarazioni anti-islamiche. "Non esistono le condizioni che ci consentono di collaborare con i Veri finlandesi guidati da Halla-aho" ha scritto Sipila su Twitter, riferendosi a Jussi Halla-aho, 46 anni, eletto leader del partito nazionalista sabato. Il suo ministro degli Interni, il presidente del partito conservatore Petteri Orpo, ha scritto la stessa cosa.

Colloqui tra centristi e conservatori

La prossima tappa sarà l'avvio di colloqui da parte di centristi e conservatori per la ricerca di nuovi partner, probabilmente partiti favorevoli alla Ue. I Veri finlandesi, partito di destra anti immigrazione, hanno eletto leader Halla-aho nella speranza di rilanciare una formazione in netto calo nei sondaggi da quando è al governo. Nel 2008 sul suo blog Hallah-aho aveva insultato l'islam e la comunità somala guadagnandosi una condanna per incitamento all'odio razziale e blasfemia, in un procedimento giunto fino alla Corte suprema nel 2012.

Euroscettici zavorra del governo. Il populismo scandinavo è finito?

Nel 1999, prime elezioni politiche che lo videro in scena, i "Veri finlandesi" registravano solo lo 0,99% dei consensi. Nel 2015, erano già al 17,7%, secondo partito del Paese e prima compagine dichiaratamente nazional-populista al governo in un Paese del blocco avanzato europeo. Sembrava una avanzata inarrestabile soprattutto in chiave anti-immigrazione. Oggi, per i centristi, si è rivelata una zavorra. Dopo il ridimensionamento di Marine Le Pen in Francia e l'azzeramento dell'Ukip in Gran Bretagna è questo il segnale che il populismo europeo è già al capolinea?