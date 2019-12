Finlandia, ora è ufficiale: la 34 enne Sanna Marin eletta primo ministro

Finlandia: il Parlamento elegge premier la 34enne Sanna Marin

Il Parlamento finlandese ha approvato la nomina della socialdemocratica 34enne Sanna Marin a nuovo premier del Paese. Marin, che guida una coalizione di centrosinistra composta da cinque partiti, ha ottenuto 99 voti favorevoli e 70 contrari e quindi otterrà l'investitura nel pomeriggio con i 18 ministri del suo nuovo esecutivo dal presidente finlandese, Sauli Niinisto. Il nuovo governo è formato dalle stesse forze del precedente governo - il Partito socialdemocratico (Sdp), il Partito liberale centrale, i Verdi, l'Alleanza di sinistra e il Partito popolare svedese di minoranza.

Finlandia: coalizione governo in mano a giovani donne

D'altronde in Finlandia la politica è donna e giovane. Con Sanna Marin, a guidare coalizione di centrosinistra formata da cinque gruppi, ci sono altre quattro donne, di cui solo una supera i 35 anni. Li Anderson, 32 anni, è a capo dell'Alleanza di sinistra; la Lega Verde è guidata da Maria Ohisalo, 34 anni; la 32enne Katri Kulmuni è la leader il Partito di Centro; e Anna-Maja Henriksson, 55 anni, guida il Partito popolare svedese di Finlandia. Marin, sposata e madre di una bimba di due anni, dal 2020 prenderà le redini del Partito socialdemocratico (Sdp) che nei fatti guida già. Terza donna primo ministro della Repubblica di Finlandia, la 34enne non sta avanzando su un territorio sconosciuto in un Paese pioniere della parita' di genere che ha già eletto una donna alla presidenza (Tarja Halonen, 2000-2012) ed è stato il primo in Europa a garantire il diritto a voto alle donne (1906).

Da Kim a Macron, i leader più giovani al mondo

La finlandese Sanna Marin, 34 anni, sarà la più giovane premier al mondo quando, domani, presterà giuramento. Potrebbe però presto essere detronizzata dall'austriaco Sebastian Kurz, 33 anni, che sta negoziando la formazione di un governo di coalizione dopo aver vinto le elezioni legislative a settembre. Kurz era già stato cancelliere per 18 mesi dopo essere stato eletto nel 2017, a 31 anni, prima di essere rimosso con un voto di sfiducia nel maggio 2019. Di seguito gli altri leader mondiali arrivati al potere trentenni:

- UCRAINA. L'avvocato Oleksiy Goncharuk, nominato primo ministro nell'agosto 2019, a 35 anni, dal presidente Volodymyr Zelensky, che ha soli 41 anni.

- EL SALVADOR. L'uomo d'affari conservatore Nayib Bukele ha prestato giuramento come presidente nel giugno 2019 a 37 anni.

- ANDORRA. L'ex ministro della giustizia Xavier Espot Zamora è diventato il capo di governo del piccolo territorio tra Francia e Spagna nel maggio 2019 all'età di 39 anni.

- COSTA RICA: Carlos Alvarado, giornalista ed ex ministro del lavoro, ha vinto le elezioni per diventare presidente nel maggio 2018 all'eta' di 38 anni.

- NUOVA ZELANDA: Jacinda Ardern aveva 37 anni quando presto' giuramento come primo ministro nell'ottobre 2017.

- IRLANDA: Leo Varadkar è diventato il primo ministro piu' giovane dell'Irlanda nel giugno 2017 all'eta' di 38 anni.

- FRANCIA: all'età di 39 anni, il banchiere per gli investimenti Emmanuel Macron è diventato il piu' giovane presidente della Francia nel maggio 2017.

- ESTONIA: il centrista Juri Ratas è stato nominato primo ministro nel novembre 2016 a 38 anni. Ha preso il posto di Taavi Roivas, che aveva 34 anni quando è entrato in carica nel 2014.

- MALTA: il primo ministro Joseph Muscat assunse il potere nel marzo 2013 a 39 anni.

Escludendo i governi democratici, altri giovani leader sono: il nordcoreano Kim Jong Un, 35 anni, e l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al-Thani, 39 anni. Il re del Bhutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, oggi 39enne, prese il potere nel 2006 quando aveva solo 26 anni.