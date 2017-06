Fondi Ue, Bruxelles: legarli al rispetto dello Stato di diritto

Le politiche di moral suasion messe in campo da Bruxelles per convincere gli Stati membri ad accogliere i migranti o a rispettare i principi dello Stato di diritto non sempre sono andare a buon fine. Lo si é visto con i richiedenti asilo, praticamente rifiutati da tutti gli Stati europei. Ma anche con Orban, che in Ungheria di fatto si appresta a chiudere l'università del miliardario Soros. O in Polonia, dove il governo ha varato una serie di provvedimenti liberticidi.



Bruxelles, legare i fondi Ue allo Stato di diritto



Ecco allora che l'idea della Commissione é quella di legare i fondi comunitari al rispetto dei diritti civili. Se uno Stato non fa i compiti a casa, é il succo, Bruxelles si potrebbe rifiutare di trasferire fondi in suo favore. Lo avevano giá proposto durante la crisi dei migranti, ora questa idea é stata formalizzata in un documento.



La Commissione presenta la sua idea



In un paper di riflessione sul futuro del bilancio dell'Unione europea, la Commissione ipotizza di legare l'esborso dei fondi comunitari al rispetto dello Stato di diritto da parte degli Stati membri. "La promozione dei valori fondamentali dell'Ue deve essere al cuore dell'elaborazione e della messa in opera delle politiche dell'Ue", si legge nel documento presentato dai commissari Guenther Oettinger e Corinna Cretu. "Nuove proposte formulate nel contesto del dibattito pubblico mirano a introdurre un legame tra l'esborso di fondi del bilancio dell'Ue e il rispetto dello Stato di diritto negli Stati membri", dice il documento: "se il rispetto dello Stato di diritto e' importante per i cittadini europei, lo e' anche per le iniziative, le innovazioni e gli investimenti di imprese, che avranno maggiori chance di successo laddove il quadro giuridico e istituzionale rispetta pienamente i valori comuni dell'Unione".



Bruxelles a difesa dello Stato di diritto



Per la Commissione, "esiste dunque un legame manifesto tra lo Stato di diritto e la buona messa in opera degli investimenti pubblici e privati sostenuti dal bilancio" comunitario. Il documento di riflessione contiene una serie di proposte per lanciare il dibattito sul futuro delle finanze dell'Ue dopo il 2020.