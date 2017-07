Forza Europa, Della Vedova lancia il nuovo movimento con Calenda e Bonino

Della Vedova lancia il nuovo movimento Forza Europa

"Forza Europa è nata per dare voce, insieme ad altri, a quanti pensano che l'Ue sia il nostro futuro migliore e che l'interesse dell'Italia si difenda davvero solo dentro un'Unione Europea più forte ed integrata. L'Europa delle patrie e delle nazioni sovrane che vogliono Grillo e Salvini, con i loro alleati italiani e omologhi europei, è un incubo reazionario che, se non contrastato con nettezza, rischia di diventare una profezia che si autoavvera, a partire dalle prossime elezioni politiche. L'Italia europea di cui parleremo all'appuntamento di sabato 29 luglio è quella che non cede al piagnisteo antieuropeo su tutto, ma che all'Europa crede e nella Ue vuole meritare di contare di piu' con i risultati delle riforme, anche per farla migliore". Lo scrive su Facebook il senatore e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, presentando l'iniziativa di Forza Europa 'In movimento per un'Italia Europea', che si terrà a Roma sabato prossimo a partire dalle 10 presso l'Hotel Massimo D'Azeglio (via Cavour, 18).

Presenti alla convention anche Calenda e Bonino. "Il futuro è l'Ue"

"L'Italia europea è quella della riforma Fornero, del Jobs Act, delle unioni civili e della riforma della cittadinanza per i giovani immigrati. L'Italia europea è quella di un sindacato che promuove il lavoro e gli interessi dei lavoratori secondo paradigmi nuovi e cooperativi con le imprese, di cui parlerà il segretario Della Fim Cisl, Marco Bentivogli. Quella che - spiega ancora Della Vedova - senza perdere tempo a lamentarsi dell'euro, ha saputo superare nuovi record nell'export, che scommette sulle opportunità degli accordi commerciali europei, che punta su concorrenza e industria 4.0 per la competitività, su cui ha lavorato e lavora con determinazione il ministro Carlo Calenda. L'Italia europea, del diritto e dei diritti, e' quella da sempre incarnata da Emma Bonino, radicale, oggi impegnata nel trovare e proporre soluzioni di governo pragmatiche e concrete per la gestione delle nuove immigrazioni, contro chi vorrebbe l'Italia ostaggio di una campagna elettorale giocata tutta nel fango dello scontro sui migranti, come vorrebbero Salvini e Di Maio. Non sono destra o sinistra a fare la differenza, oggi, per noi, ma - sottolinea Della Vedova - da una parte l'apertura all'Europa attraverso le riforme e dall'altra la chiusura nazionalistica di chi indica l'UE come capro espiatorio e l'euro una moneta da superare con referendum e doppia moneta". All'evento di sabato 29 interverranno tra gli altri Benedetto Della Vedova, Emma Bonino, Carlo Calenda, Marco Bentivogli, Marco Cappato, Francesca Mercanti, Riccardo Magi, Gianfranco Librandi, Andrea Mazziotti, Umberto Ranieri, Simona Giordano, Antonio Argenziano, Flavia Perina, Gabriele Molinari, Piercamillo Falasca, Carmelo Palma.