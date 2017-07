Francia, crolla il consenso di Macron

Il presidente francese Emmanuel Macron

La luna di miele tra Emmanuel Macron e la Francia é giá finita. Netto calo della popolarità del presidente francese che a luglio e' crollata di 10 punti, con appena il 54% dei francesi soddisfatti del suo lavoro. Lo rivela un sondaggio pubblicato da Le Journal du Dimanche e realizzato tra il 17 e il 22 luglio. Netto calo (8 punti) anche del gradimento nei confronti del premier Edouard Philippe, che passa dal 64 al 56%.

Solo Jacques Chirac fece peggio

Quando è stato eletto a maggio il consenso nei confronti del Presidente francese era al 62%, per poi crescere al 64% il mese successivo. Poi il crollo al 54% nel giro di un mese. Solo Jacques Chirac aveva fatto peggio. Nei primi tre mesi di presidenza perse 20 punti, ma é stato rieletto nel 2002 con una popolarità del 51%.

Nicolas Sarkozy il pi´¨performante tra i rpesidenti

A conservare l'affetto dei francesi ci era riuscito Nicolas Sarkozy, eletto nel maggio 2007 con una popolarità pari al 65%, aveva vissuto uno 'stato di grazia' durato tutto l'anno e nell'agosto i consensi erano cresciuti al 66%.

Hollande, il declino piú rovinoso sul lungo periodo

Non era stato cosí bravo Francois Hollande, che probabilmente passerá alla storia come uno dei presidenti francesi meno amati. Aveva iniziato con un ottimo 61% salvo poi scendere al 56% in due mesi e arrivare appena sopra il primo decimale a fine mandato.