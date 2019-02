Francia e Germania, compromesso sul gasdotto Nord Stream 2

Compromesso tra Francia e Germania su Nord Stream 2

Francia e Germania hanno raggiunto un compromesso con i loro partner sull'adozione di nuove regole sul trasporto del gas, senza bloccare il progetto del gasdotto Nord Stream 2, portato avanti da Gazprom. Il compromesso, scrive Afp dopo aver consultato il documento, stabilisce che l'applicazione delle norme Ue sui gasdotti con paesi terzi, come la Russia, è responsabilità del paese dell'Ue in cui sono collegati per la prima volta alla rete europea. Nel caso di Nord Stream 2, attualmente in costruzione, sarà la Germania. Il testo è stato presentato agli ambasciatori degli Stati membri a Bruxelles.

I punti dell'accordo tra Francia e Germania su Nord Stream 2

Oltre alla trasparenza dei prezzi, la nuova legislazione richiede l'accesso all'infrastruttura a societa' terze. Sara' necessaria anche la separazione delle attivita' tra fornitori di gas e gestori dell'infrastruttura. Nord Stream 2 completa Nord Stream 1, anch'esso gestito dal gruppo russo. Colleghera' la Russia e la Germania sotto il mare attraverso le acque territoriali di cinque paesi - Russia, Finlandia, Svezia, Danimarca e Germania - e raddoppiera' la quantita' di gas trasportato in Germania attraverso questa rete. Il progetto Nord Stream 2 e' stato criticato dalla Commissione europea perche' non riduce la dipendenza dell'Ue dalla Russia per gli acquisti di gas. Minaccia anche l'approvvigionamento degli acquisti europei di gas attraverso l'Ucraina, la cui rete di condotte e' molto vecchia.