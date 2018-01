Macron e Merkel rafforzano il trattato dell'Eliseo. Marine Le Pen non ci sta

Francia-Germania: Macron e Merkel rafforzano il patto di cooperazione

Emmanuel Macron e Angela Merkel hanno riaffermato la loro "determinazione ad approfondire ancora la cooperazione" tra Francia e Germania, in occasione del 55esimo anniversario del Trattato dell'Eliseo. Il trattato "ha 55 anni, Charles de Gaulle e Konrad Adenauer firmarono il Trattato sulla cooperazione franco-tedesca. Da allora, l'amicizia franco-tedesca è un pilastro dell'integrazione europea. La Francia e la Germania sono l'uno per l'altro i principali partner politici e vicini di fiducia". Il presidente francese e la cancelliera tedesca "riaffermano la loro volonta' di approfondire ancora la cooperazione tra Francia e Germania, in conformità con lo spirito fondante della cooperazione e del ravvicinamento concreto dei cittadini del trattato dell'Eliseo", si legge nella la dichiarazione. "In questo spirito, "hanno concordato, nel loro incontro di venerdi', "di sviluppare nel corso quest'anno un nuovo trattato dell'Eliseo", in particolare per "approfondire l'integrazione" delle due economie e "rafforzare i legami" tra le due societa' civili. I due leader accolgono anche la decisione dei due parlamenti di celebrare l'anniversario approvando lunedì una risoluzione comune che delinea le prospettive di un nuovo trattato e il rafforzamento della cooperazione tra le assemblee Il trattato sull'Eliseo e' stato firmato il 22 gennaio 1963 dal generale de Gaulle e dal cancelliere Konrad Adenauer.

Marine Le Pen non ci sta: "Basta con la diarchia tra Parigi e Berlino"

Tutti in piedi. A parole, sia in Francia sia in Germania accolgono tutti con enorme favore la ritrovata armonia tra Macron e Merkel e salutano con entusiasmo il rafforzamento del patto. Tutti a eccezione della presidente del Front National, Marine le Pen, che poco dopo ha dato una conferenza stampa: "Il trattato bilaterale che ci viene proposto - ha detto - ci sembra squilibrato e proviene ancora una volta da una visione tedesca", riferendosi in particolare alle politiche economiche e sui migranti, arrivando a parlare di un Macron subalterno alla Merkel. Sahra Wagenknecht, capogruppo del partito di sinistra tedesco Linke, ha criticato il dumping sociale in Europa, mentre il partito di sinistra francese "Francia ribelle" ha respinto il rinnovo del Trattato gia' settimane fa, spiegando come l'intesa franco-tedesca sia percepita da altri Paesi europei come "arrogante ed arcaica". le proposte, secondo la sinistra francese, sarebbero la prova di una "ossessione economica" che rischia di dissolvere gradualmente la Francia.