Francia e Germania svilupperanno assieme un aereo da guerra

Francia e Germania rafforzano ulteriormente i loro rapporti all'interno della cornice europea annunciando che realizzeranno insieme una aereo da guerra, un caccia europeo per rimodernare le loro attuali flotte aeree. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron, intervenedo al fianco del cancelliere Angela Merkel, al termine del tradizionale consiglio dei ministri intergovernativo che si e' svolto a Parigi tra l'esecutivo d'Oltralpe e quello di Berlino. Parigi e Berlino "sperano di definire un programma congiunto entro la meta' del 2018", si legge in una dichiarazione finale.

Eurofighter giá sorpassato: si passa agli stealth

Il progetto riguardera' un caccia di V generazione, probabilmente stealth (invisibile ai radar). Il nerbo dell'aeronautica tedesca e' formata dall'Eurofighter, sviluppato dal consorzio europeo, con Italia, Gran Bretagna e Spagna, di cui inizialmente faceva parte anche la Francia. Parigi alla fine si tiro' indietro per realizzare un proprio caccia, il Rafale della Dassault, anche lui jet di IV generazione, piu' antiquato rispetto agli statunitensi F-22 Raptor o F-35. Questi ultimi acquistati anche da Italia e Gran Bretagna, in Europa.

L'Austria si libera di 15 Eurofighter, costano troppo

Il governo austriaco ha deciso di liberarsi entro il 2020 della sua flotta di 15 caccia-bombardieri Eurofighter, costruito dal consorzio europeo, e di sostituirli con jet meno costosi. Lo ha annunciato, riferisce il Financial Times, citando il ministro della Difesa austriaca, Hans Oeter Doskozil, che ha denunciato gli alti costi di gestione del jet ed i suoi limiti. Il Ft ricorda come all'inizio dell'anno la magistratura aveva aperto un'inchiesta su una presunta frode per una mazzetta collegata all'accordo da 2 miliardi di dollari sottoscritto nel 2003 per l'acquisto di 18 Eurofighter. Accusa respinta, come politicamente motivata, dal capo di Airbus Tom Endersi.

Eurofighter caccia di IV generazione, rispetto ai piu' moderni F-22 Raptor e F-35 Jsf americani, e' entrato in servizio nel 2003 nelle aeronautiche di Germania, Gran Bretagna, Italia e Spagna (membri del consorzio) ed e' stato venduto ad Arabia Saudita ed appunto all'Austria. Il suo piu' stretto rivale e' il francese Rafale (inizialmente Parigi doveva far parte del programma) che negli ultimi anni, dopo aver lungo stentato, e' stato piazzato da Parigi a Qatar e Egitto.