Francia, il leader dei Verdi Yannick Jadot è il nuovo fenomeno politico

Francia, schizza la popolarità del leader dei Verdi: boom di 20 punti per Yannick Jadot

Il suo indice di popolarità è schizzato di 20 punti in pochi giorni. Dopo il successo alle elezioni europee, con la conquista del terzo posto dopo Rassemblement National e République En Marche, il capolista del partito Europe-Ecologie-Les Verts (EELV) diventa la personalità più apprezzata dai francesi con il 32% delle preferenze, secondo un sondaggio Odoxa, davanti a Marine Le Pen e al ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian, al 28%. Il segretario dei Républicains, Laurent Wauquiez, sprofonda al 13%. Mentre il capolista del Rn, Jordan Bardella, sale al 18% di opinioni favorevoli e Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) è al 20%. Il presidente Emmanuel Macron segna un nuovo calo, con appena il 30% che lo considera un buon presidente. L'inchiesta e' stata realizzata il 27 maggio su un campione di 980 persone.

Jadot nuovo fenomeno della politica francese

Jadot, 51 anni, è il nuovo volto forte della politica francese. "C'è un'ondata verde europea di cui siamo parte" e "Siamo la terza forza politica in Francia": cosi' il leader di Europe Ecologie Les Verts, Yannick Jadot, ha salutato l'affermazione della sua lista. Jadot ha parlato di risultati "forse anche superiori" in Germania, Belgio e altrove. Per il leader ecologista, la cui lista ha conquistato un sensazionale 13% alle Europee, "i francesi ci hanno mandato segnale chiaro: che ecologia sia al centro della nostra vita e del dibattito politico". Jadot si e' rallegrato per la partecipazione dei giovani: "non e' da escludere che l'ecologia sia la prima forza politica tra i giovani". Il capolista degli ecologisti ha anche dichiarato che "la Politica Agricola Comune, sara' una delle prime questioni che tratterà il nuovo parlamento". Poi riferendosi alla Francia, Jadot ha detto: "questo risultato ci impegna anche sulla scena nazionale; Non possiamo avere una estrema destra capace di diventare una scelta credibile". Il ruolo di Jadot potrebbe essere sempre più importante in Francia e non solo.