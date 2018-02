Francia, Jean Marie Le Pen espulso dal Front National dalla figlia Marine

Francia: ok espulsione Jean-Marie Le Pen, resta carica onoraria

Confermata l'espulsione dal Front National francese del suo fondatore storico, Jean-Marie Le Pen, che pero' mantiene la carica di presidente onorario. La Corte d'appello di Versailles ha riconosciuto la validita' del provvedimento deciso nel 2015 dalla figlia Marine Le Pen, attuale leader del partito, ma ha lasciato all'89enne politico la carica di presidente onorario, in quanto questa non e' riservata dallo statuto ai soli membri del partito di estrema destra.

Le Pen dovra' quindi essere ammesso alle riunioni direttive, pena una multa al Front National tra i 2mila e i 5mila euro, e ha anche ottenuto un risarcimento dei danni dal partito per 25.000 euro. Le Pen potrebbe comunque perdere il suo strapuntino in Front National al congresso in programma a Lille il 10 e 11 marzo, quando i militanti voteranno sull'abolizione del ruolo di presidente onorario. Le tensioni politiche tra Marine Le Pen e il padre, contrario alla svolta meno estremista impressa dalla figlia al partito, erano deflagrate dopo che Jean-Marie Le Pen aveva definito le camere a gas un "dettaglio della storia", affermazione che gli costo' anche una condanna penale.