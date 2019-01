Francia, Juppé non paga le quote: è fuori dal partito dei repubblicani

Francia: Juppe' non paga quote, lascia il partito dei repubblicani

Il sindaco di Bordeaux ed ex premier francese, Alain Juppe', ha lasciato ufficialmente i Repubblicani per non aver versato, per diverso tempo, le quote dovute al partito. Lo ha confermato il portavoce dei Les Republicains, Gilles Platret, a Franceinfo. "E' un dato di fatto", ha spiegato Platret, ricordando che Juppe' non pagava le sue quote alla formazione di centrodestra e "non era mai venuto a una riunione del partito per un anno". E' "una delusione" ma "non una tristezza, sopravviveremo", ha ironizzato.

La crisi della classe politica francese

Un altro esempio di quanto sia in crisi, forse irreversibile, la classe politica francese. Juppé era infatti considerato l'uomo forte del centrodestra francese, solitamente maggioritario, prima delle scorse elezioni presidenziali. Repubblicani in un momento davvero nero, così come i socialisti dell'ex Hollande, che non riescono ancora a riprendersi dalla batosta delle elezioni 2017. In questo contesto Macron arranca e i gilet gialli e i movimenti anti sistema continuano a salire.