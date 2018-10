Francia,Macron annuncia il rimpasto di governo: Castaner ministro dell'Interno

Francia, Macron annuncia il rimpasto di governo

Alla fine ce l'ha fatta, ma senza riuscire a pescare pesi massimi. Questa mattina l'Eliseo ha annunciato il rimpasto di governo con i nomi dei nuovi ministri. Al ministero dell'Interno andrà Christophe Castaner, fino ad oggi segretario di Stato per i Rapporti con il parlamento che succederà a Gérard Collomb. Alla Cultura è stato nominato Franck Riester al posto di Françoise Nyssen e all'Agricoltura Didier Guillame che rimpiazza Stephane Travert. Al ministero della Coesione dei territori va Jacqueline Gourault.

Macron prova a rilanciarsi, piazza un suo fedelissimo all'Interno

Il presidente Emmanuel Macron e il suo premier Edouard Philippe hanno così deciso di cambiare quattro ministri in tutto, insieme ad alcuni segretari di Stato. La nomina del nuovo ministro dell'Interno era la più attesa. Scegliendo Castaner, Macron ha voluto piazzare in uno dei dicasteri più importanti un suo fedele collaboratore. Il nome di Castaner circolava già da diversi giorni nella rosa dei candidati alla guida del ministero dell'Interno. Ex socialista di 52 anni, Castaner ha più volte dichiarato la sua fedeltà a Macron. Subito dopo l'annuncio, il nuovo ministro dell'Interno francese ha fatto saper che lascerà la guida della Re'publique en marche, il partito di Macron.