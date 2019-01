Francia, Macron batte un colpo: popolarità su col tour sul dibattito nazionale

Macron batte un colpo: la popolarità torna a salire dopo il via al tour sul dibattito nazionale

Dopo il crollo dei mesi scorsi, la popolarità del presidente francese Emmanuel Macron è in timida ripresa, dopo il capo dello Stato ha avviato un tour della Francia nell'ambito di un "grande dibattito nazionale", la risposta dal governo alla rabbia del movimento dei "gilet gialli". Il presidente, che ha perso 15 punti di popolarità tra giugno e novembre secondo i sondaggi di Bva, ha recuperato quattro punti nell'ultimo mese, in base a un sondaggio della stessa società pubblicato stamani.

Il 31% dei francesi ha un'opinione positiva di Macron, il 69% negativa, afferma Bva. Un sondaggio Odoxa, svolto martedì e mercoledì e pubblicato oggi, rileva che il 30% dei francesi ritiene che sia "un buon presidente", il 69% la pensa altrimenti. Per gli analisti la ripresa è legata a quattro performance stile campagna elettorale che hanno avuto luogo nell'ambito del "grande dibattito nazionale", una serie di incontri-dibattito con cittadini in tutta la Francia, in corso da una decina di giorni. Ieri Macron è arrivato a sorpresa a un dibattito con circa 250 persone nella cittadina di Bourg-de-Peage, nel sud della Francia, rispondendo a domande e spiegando el sue politiche per tre ore.