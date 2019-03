Francia, Macron continua la crescita. Salgono ancora i consensi nei sondaggi

Francia: sondaggio, crescono ancora i consensi per Macron

Per il secondo mese consecutivo, continuano a crescere i consensi per il presidente francese Emmanuel Macron e per il primo ministro Edouard Philippe. A quanto emerge da un sondaggio Ipsos-Game, la popolarita' del capo dell'Eliseo e' aumentata di ulteriore 5 punti, ance se nel complesso il livello dei consensi rimane basso. Con un 28% di francesi ad esprimersi positivamente sulla sua azione di governo, il capo dello Stato francese ha visto tuttavia crescere di 8 punti il suo consenso dalla fine del 2018 ad oggi.

Cala invece al 67% (meno 7 punti in un mese) la percentuale di colore che giudicano negativamente la performance del presidente. Nello stesso scorcio di mandato, per Nicolas Sarkozy i consensi arrivavano al 37% e quelli di Francois Hollande si fermavano al 22%. Molto presente nel dibattito pubblico e sui media grazie al "grande dibattito" lanciato per trovare risposte alla crisi scaturita con le proteste dei gilet gialli, Macron ha visto crescere di 15 punti in due mesi il suo consenso presso i sostenitori dei Re'publicains.