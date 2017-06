Macron nei guai, si dimettono altri due ministri: Bayrou e de Sarnez

Macron nei guai. Si dimette il suo alleato Bayrou, ministro della Giustizia

In meno di 48 ore hanno lasciato il governo tre ministri. Il titolare della Giustizia Francois Bayrou, stretto alleato del presidente Emmanuel Macron, ha dichiarato che lascerà il governo. Bayrou è il leader del partito centrista, il Mouvement Democrate (MoDem), finito sotto inchiesta preliminare aperta poco prima delle elezioni politiche sul caso dei presunti impieghi fittizi agli assistenti parlamentari al Parlamento europeo.

Via anche la ministra per gli affari europei Marielle de Sarnez

Quasi simultaneamente anche la ministra per gli Affari europei Marielle de Sarnez, ha annunciato che lascerà il governo per guidare il gruppo di MoDem all'Assemblea nazionale. Ieri aveva annunciato le dimissioni il ministro della Difesa Sylvie Goulard, altra MoDem. Il 19 giugno Macron ha chiesto al suo braccio destro e ministro della Coesione territoriale, Richard Ferrand, di lasciare il governo per assumere l'incarico di capogruppo di "Republique En Marche" all'Assemblea nazionale.