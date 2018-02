Francia, Macron reintroduce il servizio nazionale obbligatorio per 3 o 6 mesi

Francia: Macron annuncia il ritorno del servizio nazionale 'obbligatorio per 3 mesi'

Alle armi, francesi. O semplicemente, al servizio del proprio Paese. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato il suo progetto di "servizio nazionale universale" - una sorta di servizio militare o civile per tutti - sia "obbligatorio per almeno un trimestre", con la possibilita' di andare "da 3 a 6 mesi". "Non si tratta - ha precisato - di ricreare delle concentrazioni massicce" come era nelle caserme, e il costo del provvedimento non sarà "proibitivo".

Il servizio potrà avere componenti di pratica militare

Alla vigilia della presentazione di un rapporto parlamentare Macron ha precisato che questo "periodo di vita del cittadino consentirà di ricreare un crogiuolo nazionale, di condividere una comunità in base all'età e non alla classe sociale". Sarà utile, ha aggiunto anche "per vedere come va la salute delle persone" e sarà al tempo stesso "un impegno per la nazione". Non sarà un impegno di tipo esclusivamente militare ma potrà includere un'introduzione alla pratica militare, sarà aperto a "donne e uomini" e, per motivi di economia, non prevederà' l'alloggio e la permanenza, come era per il servizio militare nelle caserme.