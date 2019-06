Francia, Macron svolta a destra: campagna acquisti tra i Repubblicani

Francia, Macron a caccia dell'elettorato di destra

In vista delle prossime elezioni municipali del 2020, il presidente francese Emmanuel Macron va a caccia di voti nell'elettorato della destra moderata, approfittando della crisi che si e' aperta con le dimissioni di Laurent Wauquiez dalla presidenza dei Repubblicani. Lo scrive il quotidiano francese "Le Figaro", spiegando che l'ala di sinistra de La République en marche e' preoccupata da questa strategia, che potrebbe cambiare gli equilibri del partito di Macron.

Macron, campagna acquisti tra i Repubblicani in crisi nera

I membri del governo provenienti dalla destra hanno gia' cominciato a lavorare per cercare di attirare i loro ex compagni di partito. Le ultime elezioni europee hanno mostrato un allontanamento degli elettori di sinistra dalla République en marche, che hanno preferito dirigersi verso il partito ambientalista di Europa Ecologia-I Verdi (Eelv) di Yannick Jadot. Per questo la maggioranza cerca anche una figura capace di incarnare lo spirito ecologista come l'ex ministro della Transizione ecologica, Nicolas Hulot. Macron in questa seconda fase del mandato vuole quindi continuare ad avanzare superando le differenze tra destra e sinistra, con l'obiettivo di portare avanti il cantiere delle riforme.