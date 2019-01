Francia, Marine Le Pen candida il 23enne Bardella capolista alle europee

Francia, il Rassemblement National candida un 23enne come capolista alle europee

Jordan Bardella sara' il capolista del Rassemblement National (ex Front National) di Marine Le Pen alle prossime elezioni europee, che si terranno a maggio. Lo riferisce il quotidiano francese "Les Echos", spiegando che ieri, 7 gennaio, il Rassemblement National ha ufficializzato la candidatura di Bardella. Astro nascente dell'estrema destra francese, il 23enne si e' imposto sui suoi due avversari, gli eurodeputati Gilles Les Breton e Bruno Gollnisch.

Il 23 enne Jordan Bardella sarà il capolista alle elezioni europee

Si tratta di Jordan Bardella, 23 anni. Mamma italiana e papà francese, Bardella è cresciuto nelle banlieu di Parigi, a Drancy, a Nord della capitale francese. A soli 21 anni ha lanciato il collettivo "Banlieu Patriotes", un movimento di chiara ascendenza sovranista e vicino alla Le Pen, che lo nota e lo nomina suo portavoce per le elezioni presidenziali del 2017.

Elezioni europee, Rassemblement National primo partito nei sondaggi

Secondo un sondaggio pubblicato a meta' dicembre dal quotidiano francese "L'Opinion", il Rassemblement National viene dato primo partito in Francia alle prossime elezioni europee con il 24 per cento delle intenzioni di voto. Una situazione di vantaggio che potrebbe pero' cambiare nel caso in cui i gilet gialli dovessero presentarsi con una loro lista, togliendo cosi' voti a Marine Le Pen. "Un certo numero di temi sociali e politici che emergono dal movimento dei gilet gialli sono gia' evocati dal Rassemblement National" spiega Jean-Yves Camus, politologo esperto di estrema destra, secondo il quale Marine Le Pen preferisce non entrare troppo in contatto con il movimento dei gilet gialli proprio per questo motivo.