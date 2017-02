Francia, Marine Le Pen più vicina che mai all'Eliseo. Ma Macron...

MARINE LE PEN MAI COSI' VICINA ALL'ELISEO

Marine Le Pen non è mai stata così forte. E ora la leader del Front National comincia a fare davvero paura ai suoi contendenti per arrivare all'Eliseo. Secondo gli ultimi sondaggi l'approdo al secondo turno delle presidenziali è per Marine Le Pen praticamente scontato. E potrebbe dire la sua anche al ballottaggio, con tutte le conseguenze del caso sia per la Francia che per un'Unione Europea che chiaramente guarda con molti timori alla possibilità che Marine possa davvero diventare presidente della Francia.

HAMON IN RIMONTA SU FILLON

Gli ultimi sondaggi diffusi in Francia, realizzati tra il 7 e il 12 febbraio, testimoniano movimenti importanti sul paesaggio della campagna presidenziale e sulle intenzioni di voto degli elettori. L'entrata in lizza del candidato socialista, Benoit Hamon, e il caso giudiziario che riguarda François FIllon, il candidato dei repubblicani, hanno modificato in maniera significativa i rapporti di forze tra i due principali partiti francesi.

META' DEI FRANCESI PRONTI A CAMBIARE IDEA

A dieci settimane dalle urne, il 69% dei francesi si dice certo che andrà a votare, una percentuale in netta discesa dal 76% dello stesso periodo del 2012. Tre milioni di persone in meno sono sicure di andare alle urne. Circa la metà degli elettori dice che la propria scelta non è definitiva e potrebbe cambiare.

MARINE LE PEN PRIMA IN TUTTI I SONDAGGI. PRECIPITA FILLON, TIENE MACRON

Quello che è certo è che Fillon paga molto l'esplosione del caso dello stipendio alla moglie. Dal 18,5% di gennaio nelle intenzioni di voto è infatti sceso fino al 12%, una percentuale davvero bassa che lo mette più o meno al livello di Hamon, quando invece i socialisti erano molto indietro solamente un mese fa. I due favoriti per passare al secondo turno restano comunque il centrista Emmanuel Macron e Marine Le Pen, che raccoglie al momento il 26% delle intenzioni di voto. La leader del Front National ha ottime chance di chiudere al primo posto il primo turno per poi giocarsi la poltrona dell'Eliseo al ballottaggio. E l'Ue trema...