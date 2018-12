Francia, ok alla manovra dei gilet gialli. Il deficit schizza al 3,2%

Francia: ok manovra 2019, deficit schizza al 3,2%

La Francia ha adottato la sua finanziaria per il 2019, profondamente modificata dalle misure annunciate dal presidente Emmanuel Macron per venire incontro alle rivendicazioni dei gilet gialli. Nel testo, il deficit aumenta di "8,5 miliardi di euro rispetto alla prima lettura", ha riconosciuto il ministro dei Conti Pubblici, Ge'rald Darmanin. Secondo le stime, il rapporto deficit Pil dovrebbe dunque schizzare al 3,2% per il 2019 (includendo pero' la riforma una tantum del Cice 'Cre'dit d'Impot Compe'titivite' Emploi' senza la quale sarebbe invece al 2,3%).

Gilet gialli: nona vittima, uomo travolto ad Agen

Un manifestante dei gilet gialli e' stato travolto e ucciso da un camion nei pressi del casello di Passage-d'Agen, ad Agen: e' la nona vittima dall'inizio del movimento di protesta che chiede un maggiore potere d'acquisto e un cambio delle politiche economiche del presidente Emmanuel Macron. Lo riporta l'emittente Bfm Tv. L'incidente e' avvenuto intorno alle 10:35 di questa mattina. Il manifestante ucciso, un sessantenne, era uno dei responsabili del movimento a Villeneuve-Sur-Lot; aveva sbarrato la strada al mezzo pesante per impedirgli di passare. Al volante del camion vi era un altro sessantenne, un meccanico che stava testando il mezzo dopo una revisione e che e' stato preso subito in custodia. Sono settimane che la mobilitazione del movimento blocca i punti d'accesso di strade e autostrade della Francia.