Francia, perizia psichiatrica a Marine Le Pen per aver condiviso foto Isis

FRANCIA, MARINE LE PEN DENUNCIA: "CHIESTA PERIZIA PSICHIATRICA PER LA DIFFUSIONE DELLE FOTO ISIS"

Marine Le Pen dovrà essere sottoposta a perizia psichiatrica per aver diffuso su twitter le foto di esecuzioni dello Stato islamico. Lo ha denunciato la stessa presidente di Rassemblement national: "Dai magistrati bisogna aspettarsi di tutto, credevo di aver visto tutto, e invece no".

MARINE LE PEN: "NON MI PRESENTERO' ALLA PERIZIA PSICHIATRICA"

"Per aver denunciato gli orrori di Daesch attraverso dei tweet - ha 'cinguettato' Marine Le Pen - la giustizia mi sottopone ad una perizia psichiatrica. Fino a dove vogliono arrivare?". Denunciata la misura della magistratura di Nanterre, la leader dell'estrema destra francese ha fatto sapere che non intende in alcun modo sottoporvisi. "Non ci andrò, beninteso, aspetto di vedere come i magistrati mi costringeranno"