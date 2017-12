Francia, repubblicani sempre più a destra. Eletto presidente il falco Wauquiez

Francia: Wauquiez eletto nuovo presidente dei Republicains

Svolta sempre più verso destra per i repubblicani francesi. Il 'falco' Laurent Wauquiez è stato eletto presidente dei Republicains con uno schiacciante 74,64%. Non servirà al partito della destra francese il ballottaggio per chiudere quindi l'era Sarkozy-Fillon e guardare avanti, alle elezioni del 2022, con l'obiettivo di ricattare i pessimi risultati elettorali del 2012 e del 2017.

Posizioni populiste?

"Tutto è da ricostruire" ha affermato Wauquiez più volte durante la sua campagna per le elezioni interne al partito. 42 anni e presidente dell'Auvergne, in molti lo accusano di assumere posizioni troppo populiste allontanandosi dai centristi dell'Udi.

La rincorsa alle elezioni 2021

Ma lui è riuscito a riunire la maggior parte del partito intorno a sé, facendo passare una linea dai contorni politici più fortemente di destra per non appiattirsi su Macron e sfruttare il vento politico del momento. Da questo risultato spera di lanciare la riscossa per arrivare pronti all'appuntamento del 2021 quando si tornerà alle urne per l'Eliseo. La strada da fare è tanta ma Wauquiez ha già preso la rincorsa.