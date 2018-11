Francia, Ségolène Royal pronta a ricandidarsi all'Eliseo

FRANCIA: SEGOLENE ROYAL NON ESCLUDE LA FUTURA CANDIDATURA ALL'ELISEO

Non solo Hillary Clinton. Un'altra celebre donna della politica internazionale è pronta (ancora una volta) a tornare in pista. L'ex ministro socialista francese Ségolène Royal ed ex candidata alle presidenziali del 2007 non ha escluso ieri una nuova candidatura in futuro all'Eliseo, spiegando che la sua lotta a favore della tutela dell'Ambiente potrebbe seguire forse quel percorso. Rispondendo su France 2 a chi le chiedeva se avesse definitivamente rinunciato alla presidenza, Royal ha risposto: "Non mi pongo il problema".

ECCO PERCHE' SEGOLENE ROYAL E' PRONTA A CANDIDARSI DI NUOVO CONTRO MACRON

"Quello che posso dirvi di più preciso - ha poi aggiunto - è che la lotta della mia vita, oggi più che mai, è quella per la tutela del pianeta". E alla domanda se questo possa passare attraverso la presidenza della Repubblica, Royal ha risposto "forse", sottolineando come l'ambiente sia oggi la lotta principale che unisce tutte le altre lotte, compresa la questione della sicurezza".