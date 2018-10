Francia, serie di rifiuti alle offerte di Macron:slitta il rimpasto di governo

Francia, slitta il rimpasto di governo di Macron

"Il rimpasto di governo non interverrà prima della partenza del presidente per l'Armenia, né durante la sua permanenza ad Erevan. Nei prossimi giorni il primo ministro proseguirà, ovviamente, il suo lavoro". Con questo breve comunicato l'Eliseo ha rotto il silenzio sull'atteso rimpasto dell'esecutivo, senza però fornire un calendario preciso. Emmanuel Macron è in partenza per l'Armenia, dove parteciperà al vertice dell'Organizzazione internazionale dei paesi francofoni (Oif), per tornare a Parigi venerdì sera.

Macron, serie di rifiuti dalle personalità contattate

Un annuncio che proroga la suspense e accresce le speculazioni politiche, sia nella maggioranza che nei ranghi dell'opposizione, con crescenti voci critiche per la lunga attesa, a dieci giorni dalle dimissioni del ministro dell'Interno Gérard Collomb e la sua sostituzione ad interim con il premier Edouard Philippe, riconfermato nel suo incarico. Alcune personalità contattate da Macron si sarebbero rifiutate di entrare nell'esecutivo.

La polemica sui tempi lunghi del rimpasto di Macron

"Il presidente desidera prendersi tutto il tempo necessario, nella calma, la professionalita' e il rispetto delle persone, per comporre una squadra coerente e di qualita', al servizio dei francesi - recita il comunicato dell'Eliseo -. Una squadra che deve essere in linea con gli impegni della road map presi lo scorso 9 luglio davanti al Congresso, in corso di attuazione". La presidenza francese pone poi l'accento sul "rispetto dei tempi delle verifiche legali". Ad ogni rimpasto l'Alta autorità per la trasparenza della vita pubblica e l'amministrazione fiscale studiano nel dettaglio i fascicoli dei potenziali ministri, per verificare l'assenza di conflitti di interessi e di pendenze fiscali. Intanto, come da programma, e' in corso all'Eliseo il Consiglio dei ministri in presenza del premier Philippe e di tutte le componenti del governo uscente. In assenza di dichiarazioni ufficiali, circolano speculazioni sull'importanza del rimpasto che potrebbe coinvolgere fino a dieci incarichi.