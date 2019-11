Francia, siluro alla Germania di Le Maire: "Spenda a favore dell'Eurozona"

La Francia chiede alla Germania di spendere

La Germania deve spendere di più per aiutare la crescita nell’eurozona. Lo afferma il ministro francese alle Finanze, Bruno Le Maire, in un’intervista alla Sueddeutsche Zeitung: “La politica monetaria ha esaurito tutte le sue possibilità. Ora tutta ai singoli governi intervenire con i mezzi disponibili dei loro bilanci”. A detta di Le Maire c’è il rischio di una crisi economica derivante da una latitanza degli investimenti pubblici. Ed è su questo fronte che Parigi chiede “maggiori sforzi” a Berlino.

L'attacco di Parigi sullo Schwarze Null, difeso dalla Merkel

“La Germania può fare di più. Ha spazio d’azione per maggiori spese”. Questo mentre la Francia, così il responsabile delle Finanze di Parigi, intende agire per ridurre il proprio debito. Il dibattito intorno al cosiddetto “Zero nero” della Germania (“Schwarze Null” in tedesco, ossia la politica che punta al pareggio in bilancio, se non addirittura al surplus) si sta nuovamente rafforzando in questi giorni. La stessa cancelliera Angela Merkel parlando ieri al dibattito generale del Bundestag ha definito “assurde” le richieste di fare investimenti se creano nuovo debito.

Il bilancio della Germania

Il bilancio 2020 prevede attualmente uscite per 362 miliardi di euro, con gli investimenti che cresceranno a 43 miliardi. Le Maire è tornato anche sull’esternazione del capo dell’Eliseo, Emmanuel Macron, che aveva parlato di “morte cerebrale” della Nato: “Sostanzialmente si tratta di trasformare l’Unione europea da un mercato comune in una potenza mondiale vera e sovrana”.