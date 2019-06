Francia, Germania,Spagna puntano su esercito Ue:si lavora al caccia del futuro

Francia, Germania e Spagna lavorano sul "caccia del futuro"

La Spagna si è unita a Francia e Germania nella corsa per lo sviluppo del Sistema da combattimento aereo del futuro (Scaf), basato su un caccia "stealth" in grado di operare in coordinamento con una flotta di droni da guerra. L'obiettivo dei tre paesi è quello di aumentare con lo Scaf le capacità dell'Europa nel campo della difesa. Negli scorsi giorni i ministri della Difesa di Germania, Francia e Spagna, rispettivamente Ursula von der Leyen, Florence Parly e Magarita Robles, hanno firmato l'accordo che dà formalmente il via al progetto Scaf a margine del Salone dell'aeronautica e dello spazio in corso a Le Bourget, presso Parigi. Alla cerimonia della firma era presente anche il presidente francese Emmanuel Macron. "Questo è un gran giorno verso una difesa unica dell'Europa, perche' e' la prima volta che viene avviato un sistema di combattimento aereo paneuropeo", ha dichiarato von der Leyen, aggiungendo che "cio' e' sottolineato dal fatto che anche la Spagna abbia deciso di unirsi al progetto".

L'obiettivo è la maggiore integrazione militare europea

La realizzazione dello Scaf sara' affidata all'industria aeronautica francese Dassault Aviation e al consorzio aerospaziale europeo Airbus. Lo Scaf rivaleggia direttamente con un analogo progetto lanciato un anno fa dal governo britannico, volto a realizzare entro il 2035 il caccia di futura generazione "Tempest". Ma non solo. L'obiettivo va nella direzione di una maggiore integrazione militare europea che secondo il piano a lungo respiro di Macron dovrebbe prima o poi portare alla creazione di un esercito comune. Un'idea che a dire la verità non piace per niente a Donald Trump.