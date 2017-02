Funzionamento dell'Ue, gaffe del presidente Trump

Gaffe di Trump sul funzionamento dell'Ue

I meccanismi di funzionamento dell'Unione europea non sono affatto semplici, anzi, spesso giustificano le polemiche circa l'euroburocrazia. Ma se la casalinga di Voghera puó non sapere la differenza tra presidente della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea, per il nuovo presidente degli Usa si tratta di uno scivolone non da poco.

"Ho parlato con Juncker". Gaffe di Trump

E' stato lo stesso Juncker a svelare il retroscena di una gaffe di Trump durante una conferenza stampa. "Trump ha dichiarato di aver parlato con me al telefono, ma non é vero", ha detto il presidente della Commissione. "Ha parlato con Tusk, il presidente del Consiglio. Abbiamo evitato poi di correggerlo".

Anche lo staff presidenziale poco preparato

Insomma, Trump non sembra ferratissimo sull'organigramma di quella Europa che vorrebbe distruggere. Eppure anche il suo staff lascia a desiderare. Sui media americani é infatti trapelato che molti Stati europei hanno rimandato a Washington la richiesta di accordi bilaterali di libero scambio. La motivazione é semplice: é l'Europa l'unico soggetto in grado di negoziare accordi di questo tipo e non gli Stati membri.

Lezione di diritto europeo per il gabinetto del presidente Usa

A colloquio con alcuni alti funzionari dell'Amministrazione Trump, il responsabile della politica estera della Cdu/Csu, Jürgen Hardt, ha dovuto 'fare lezione' di diritto europeo, spiegando quali sono le competenze e i processi decisionali di Bruxelles. Dopo il colloquio Hardt si é detto incredulo circa il basso grado di conoscenza della macchina europea da parte degli uomini piú vicini al presidente.