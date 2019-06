Fuorionda, doppia gaffe per Boris Johnson

'I francesi sono degli escrementi che ci vogliono fregare'. Questo é il concetto, ma espresso in termini assai più coloriti, che ora sta imbarazzando l'aspirante premier Boris Johnson. Il favorito nella corsa alla leadership dei Tory, ha chiamato i francesi "turds", parola che significa 'escrementi', e li ha accusati di "shafting Britain" (un modo volgare di dire fragare) durante le riprese di una serie di documentari della BBC mentre era ministro degli esteri, ha riferito il Daily Mail.

BBC SOTTO PRESSIONE PER SILENZIARE LO SCANDALO

Il commento di "shafting" è andato in onda, ma i funzionari del Foreign Office hanno negoziato la rimozione di "turds" sulla base del fatto che potrebbe causare "danni significativi" al Regno Unito e rendere le relazioni anglo-francesi "imbarazzanti", secondo un appunto trapelato al Whitehall ottenuto dal Mail.

IMBARAZZO PER BORIS JOHNSON

La BBC ha voluto mantenere il riferimento, sostenendo che si trattava di un ritratto autentico di Johnson, ma alla fine i dirigenti hanno ceduto, secondo quanto scritto nel rapporto. Johnson, il favorito per la successione a Theresa May come primo ministro britannico, in precedenza aveva giustificato le sue gaffe dicendo che stava 'parlando nella sua mente'.