G20, l'Ue festeggia l'accordo sul commercio. Ma sui migranti niente di fatto

Vladimir Putin e Donald Trump

Dal G20 escono due vincitori: Angela Merkel e Donald Trump. Merkel ha portato a casa l'accordo sul commercio e anche se non ha incassato un dietrofront degli Stati Uniti sul clima, ha comunque ottenuto il sì unanime degli altri 19 Stati. D'altro canto Trump, dopo il fallimentare G7 di Taormina, ha ricucito con i leader europei e soprattutto con Vladimir Putin, con il quale ha firmato un accordo di cessate il fuoco da applicare nel sud-est della Siria.

Per Merkel un G20 da incorniciare

A parte gli scontri con i black block che hanno gettato un'ombra scura sul vertice dei grandi, l'organizzazione, soprattutto diplomatica, della Germania é stata impeccabile. E il successo piú grande per Merkel é stato incassare un documento finale che ribadisce l'importanza del libero commercio, pur lasciando facoltà ad ogni Stato di proteggere i propri mercati.

L'Unione europea alla guida dell'anti-protezionismo

Con Merkel, che guida il Paese con la più potente macchina da export del pianeta (superiore anche alla Cina), hanno festeggiato anche i leader europei che puntano molto sul libero commercio. E' di due giorni fa la notizia che l'Ue ha firmato un accordo di libero scambio con il Giappone, mentre pochi mesi fa é stato siglato quello con il Canada. Insomma, l'Unione europea e il suo mercato unico (500 milioni di consumatori) si confermano i paladini dei commerci globali.

Acciaio e macchine, restano tensioni sul settore commerciale

Al di lá delle parole solenni dei comunicati finali, tra Europa, Usa e Russia rimangono tensioni forti. Gli Usa vorrebbero che l'export europeo, ma soprattutto tedesco, negli States diminuisse. Trump si é detto pronto ad alzare dazi su alcuni prodotti, come l'acciaio e le auto tedesche. Dal canto suo Bruxelles si é detta pronta a ripercussioni. Sul versante russo invece il rinnovo delle sanzioni commerciali decise da Ue e Usa dopo l'annessione della Crimea continuano a fare male all'economia nostrana. L'Europa ha forti difficoltà a superare il blocco dell'import voluto dalla Federazione.

Russia e Stati Uniti si riavvicinano

Una speranza potrebbe arrivare dal colloquio, durato oltre due ore e mezza, che Vladimir Putin e Donald Trump hanno avuto venerdí a margine del G20. Il frutto piú immediato della discussione é stata la firma di un cessate il fuco in Siria. Ma la speranza é che il raffreddamento delle tensioni tra le due superpotenze porti effetti positivi per l'Europa, con una maggiore espansione economica.

La Cina, tra economia dirigista e commercio

Il nodo rimane la Cina, che da un lato si sta affermando come il principale player economico globale. Dall'altro però continua ad avere una economia statalista. Il governo cinese ha dato il via ad una serie ingente di investimenti in infrastrutture che vanno sotto il nome di Via della Seta. Finanziamenti a cui l'Europa e il resto del mondo guardano con interesse. Ma che rischiano di confermare il primato di Pechino del commercio. Primato che Xi Jinping vorrebbe vedere suggellato dal riconoscimento dello status di economia di mercato, cosa che Bruxelles non vuole fare assolutamente.

Migranti fuori dall'agenda dei grandi

Una sonora bocciatura l'ha invece ottenuta il dossier sui migranti. Bruxelles avrebbe voluto una condanna per i trafficanti di uomini. Condanna che invece non c'é stata per volere di Russia e Cina. Il cessate il fuoco in Siria porterá, presumibilmente, ad un minor flusso di profughi siriani sulla rotta verso l'Europa. Ma per l'Italia, che invece accoglie quelli dell'Africa subsahariana, nulla cambia. Nessuna sanzione dell'Onu verso i trafficanti di uomini.